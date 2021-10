Ο Elvis Costello και η μπάντα του, Imposters, πρόκειται να κυκλοφορήσουν έναν νέο δίσκο με την έλευση της νέας χρονιάς και κυκλοφόρησαν ήδη το πρώτο του single με τίτλο “Magnificent Hurt”. Ο δίσκος, που θα τιτλοφορείται The Boy Named If πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 14 Ιανουαρίου από την ΕΜΙ.

Το The Boy Named If θα κυκλοφορήσει σε παραγωγή Costello και Sebastian Krys, ενώ σύμφωνα με τον Costello, πρόκειται για μια συλλογή που «μας γυρνά πίσω στις εποχές της εξαγριωμένης παιδικής ηλικίας, για να μας επαναφέρει στη στιγμή εκείνη που σου λένε να σταματήσεις να φέρεσαι σαν παιδί – μια στιγμή που για τους περισσότερους άνδρες (αλλά και για κάποιες γυναίκες) έρχεται οποτεδήποτε μέσα στα επόμενα 50 χρόνια».

Το The Boy Named If αποτελεί το follow-up του Hey Clockface που κυκλοφόρησε έναν χρόνο πριν. Ο Costello κυκλοφόρησε επίσης ένα EP με τις γαλλικές εκδοχές των κομματιών του δίσκου αυτού, αλλά και μια ισπανόφωνη εκδοχή του This Year’s Model.

Δείτε εδώ την tracklist και ακούστε το πρώτο single από τον δίσκο:

The Boy Named If:

01 Farewell, OK

02 The Boy Named If

03 Penelope Halfpenny

04 The Difference

05 What If I Can’t Give You Anything But Love?

06 Paint the Red Rose Blue

07 Mistook Me for a Friend

08 My Most Beautiful Mistake (guest vocal by Nicole Atkins)

09 Magnificent Hurt

10 The Man You Love to Hate

11 The Death of Magic Thinking

12 Trick Out the Truth

13 Mr. Crescent