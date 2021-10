Επιστρέφουν στη δισκογραφία οι Τεξανοί Midlake, οι οποίοι κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο μετά από διάλειμμα 8 ετών. Οι ίδιοι μοιράστηκαν το πρώτο single από το επικείμενο For the Sake of Bethel Woods, με τίτλο “Meanwhile…”. Η νέα δισκογραφική τους δουλειά πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου από την ATO.

Το συγκρότημα υπήρξε ανενεργό μετά την κυκλοφορία του δίσκου του Antiphon το 2013, ενώ προχώρησε σε επανέκδοση του δεύτερου δίσκου του με τίτλο The Trials of Van Occupanther το 2016, για τη δέκατη επέτειο από την κυκλοφορία του.

Δείτε εδώ την tracklist του δίσκου και ακούστε το πρώτο του single:

For the Sake of Bethel Woods:

01 Commune

02 Bethel Woods

03 Glistening

04 Exile

05 Feast of Carrion

06 Noble

07 Gone

08 Meanwhile...

09 Dawning

10 The End

11 Of Desire