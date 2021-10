Το συγκρότημα ερμήνευσε τα "Genocidal Humanoidz" και "Protect the Land" κατά τη διάρκεια συναυλίας τους στο Las Vegas

Οι System of a Down έδωσαν την πρώτη τους συναυλία από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, επιστρέφοντας δυναμικά με ένα set 30 κομματιών στην T-Mobile Arena του Las Vegas στις 15 Οκτωβρίου. Στη συναυλία τους αυτή μάλιστα ερμήνευσαν τα surprise singles τους για το 2020, “Genocidal Humanoidz” και “Protect the Land”.

Οι SOAD στην πρώτη τους συναυλία από τον Μάιο του 2019, ερμήνευσαν 11 κομμάτια τους από το εμβληματικό τους άλμπουμ, Toxicity, που πρόσφατα γιόρτασε τα 20 του χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των “Chop Suey”, “Psycho”, “Aerials” και άλλων.

Το “Genocidal Humanoidz” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη μέση του set, ενώ το “Protect the Land” έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή στο τέλος της συναυλίας. Τα δύο κομμάτια κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα στο τέλος του 2020 ως ένδειξη υποστήριξης στην Αρμενία και στη Δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (ή Αρτσάχ), που υπέστησαν επίθεση από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία.

Πρόκειται για το πρώτο δείγμα νέας μουσικής του συγκροτήματος εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια.

System of a Down Las Vegas Setlist:

X

Prison Song

Holy Mountains

Mind (Intro Only)

Cigaro

Suite-Pee

Needles

Deer Dance

Soldier Side – Intro

Soldier Side

B.Y.O.B.

Genocidal Humanoidz (Live Debut)

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Question!

Lost in Hollywood

Radio/Video

Dreaming (Middle breakdown only)

Hypnotize

ATWA

Bounce

Chic ‘N’ Stu

Protect the Land (Live Debut)

Aerials

War?

Science

Toxicity

Sugar

Ακούστε εδώ τα νέα και παλιότερα κομμάτια των System of a Down από την συναυλία τους στο Las Vegas: