Το πρώτο του κομμάτι από το soundtrack της ταινίας Spencer μοιράστηκε ο Jonny Greenwood των Radiohead, με τίτλο “Crucifix”. Το soundtrack πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Mercury KX στις 12 Νοεμβρίου, ενώ η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους στις 5 Νοεμβρίου.

Το Spencer αποτελεί την ταινία του Pablo Larraín για τα έργα και τις ημέρες της Πριγκίπισσας Diana, με την Kristen Stewart στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Jonny Greenwood έχει ξαναδοκιμάσει την μουσική επένδυση στις κινηματογραφικές παραγωγές του Phantom Thread και του You Were Never Really Here, ενώ νωρίτερα μέσα στο 2021 κυκλοφόρησε το Smile, ένα νέο project με τον Thom Yorke και τον jazz drummer, Tom Skinner.

Ακούστε εδώ το “Crucifix”:

Δείτε εδώ το trailer του Spencer: