Επέστρεψε τελικά στους Cure ο μπασίστας τους, Simon Gallup, λίγους μόλις μήνες μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα.

Πίσω στον Αύγουστο του 2021, ο Gallup είχε ισχυριστεί ότι ο λόγος που αποχωρεί από την ιστορική μπάντα ήταν το ότι «δεν άντεχε άλλη προδοσία». Η ανακοίνωσή του είχε γίνει μέσα από ένα δημόσιο Facebook post, το οποίο βέβαια δεν είναι σήμερα διαθέσιμο.

Η επιστροφή του Gallup στους Cure έγινε γνωστή όταν κάποιος σχολίασε σε φωτογραφία του νέου συγκροτήματός του, Alice Blue Gown, ρωτώντας αν ο Gallup συμμετέχει ακόμα στους Cure. Η απάντηση που έλαβε ο fan ήταν θετική.

