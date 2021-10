Ο James Blake επανενώνεται με τον slowthai στο remix του “Funeral”, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του μέσα από το 5ο studio άλμπουμ του με τίτλο Friends That Break Your Heart.

Σε αυτή την εκδοχή του κομματιού, το δεύτερο κουπλέ του Blake αντικαθίσταται από ένα feature του Βρετανού rapper. “I never been one for horror movies” λέει ο slowthai, και συνεχίζει: “I fall asleep under your tongue, I hope you choose me/ The shadow silhouetting the sun, I’m glued to your feet/ I live in the shadows of, mmm, under the loose leaves”.

Ο Blake κυκλοφόρησε και ένα ασπρόμαυρο βίντεο σαν συνοδευτικό του κομματιού.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που slowthai και Blake συνεργάζονται δισκογραφικά, μιας που τον Σεπτέμβρη του 2020, ο Blake συμμετείχε στο κομμάτι του slowthai με τίτλο “feel away” μαζί με τους Mount Kimbie. Το κομμάτι ήταν ένα preview του solo δίσκου του slowthai, TYRON, που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο.