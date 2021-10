Ο frontman των Strokes αναπαριστά το artwork του Whatever People Say I Am, That's What I'm Not του 2006 και μιλά για την αγάπη του προς το δημοφιλές συγκρότημα

Στο κομμάτι του Tranquility Base Hotel & Casino, “The Star Treatment”, ο frontman των Arctic Monkeys, Alex Turner, τραγουδά “I just wanted to be one of The Strokes”. Να που τα αισθήματα είναι κοινά και για τον ίδιο τον frontman των Strokes, Julian Casablancas, ο οποίος θα ήθελε επίσης να ανταλλάξει ρόλους με τον Turner!

«Lolll – πάντα ήθελα να είμαι μέλος των Arctic Monkeys» ανέφερε ο Casablancas σε ένα Instagram post του την περασμένη Κυριακή, όπου ο ίδιος αναπαριστά το artwork του Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός ανέβασε τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο, όπου ποζάρει κρατώντας ένα τσιγάρο και μιμούμενος τον Chris McClure των Violet May, αναπαριστώντας το εξώφυλλο που κόσμησε το άκρως επιτυχημένο LP των Monkeys από το 2006.

Ο ίδιος ο McClure, μάλιστα, μόλις είδε την ανάρτηση την μοιράστηκε και ο ίδιος στο Twitter αναφέροντας πόσο αγαπά τους Strokes.

Οι Strokes πρόκειται να ξεκινήσουν περιοδεία το επόμενο καλοκαίρι ανοίγοντας τους Red Hot Chili Peppers, μαζί με τους Thundercat και King Princess. Από την άλλη, τόσο ο Casablancas όσο και εμείς θα χρειαστεί μάλλον να περιμένουμε λίγο καιρό ακόμη για το follow-up του Tranquility Base Hotel & Casino των Arctic Monkeys, μιας που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το πότε θα κυκλοφορήσει νέα δουλειά του συγκροτήματος.