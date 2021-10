Ένα “interactive stem mixer” μοιράστηκε η Courtney Barnett με το κοινό της, το οποίο θα του επιτρέψει να «ακούσει και να παίξει» με τα κομμάτια του επικείμενου δίσκου της, Things Take Time, Take Time.

Το player έχει δημιουργηθεί και σχεδιαστεί από τους Raphael Ong και Sean Lim, και χρησιμοποιεί sliders που επιτρέπουν στους χρήστες να ρυθμίζουν την ένταση στα κρουστά, τις κιθάρες και τα φωνητικά στα κομμάτια “Rae Street”, “Before You Gotta Go” και “Write a List of Things to Look Forward To”.

Τις ίδιες λειτουργίες θα περιέχει και το Donda Stem Player που ο Kanye West ανακοίνωσε πρόσφατα πως πρόκειται να λανσάρει.

Σύμφωνα με την Courtney Barnett, στο επόμενο διάστημα πρόκειται να προστεθούν και άλλα τραγούδια της στο interactive stem mixer της ιστοσελίδας της.

Δείτε εδώ την σχετική ανάρτηση της Courtney Barnett στο Twitter και δοκιμάστε κι εσείς να «παίξετε» με τη νέα της μουσική:

We have put together an interactive stem mixer on my website. You can listen & play around w Rae Street, Before You Gotta Go & Write A List Of Things To Look Forward To. more songs added soon. Built and designed Raphael Ong & Sean Lim @rrphl @bgourd05 💙💙https://t.co/YgBasibWUj