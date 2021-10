Κάποτε οι Beatles παραλίγο να απολύσουν τον George Harrison και να τον αντικαταστήσουν με τον Eric Clapton, σύμφωνα με μια συνέντευξη του John Lennon που ήρθε πρόσφατα στην δημοσιότητα.

Η κασέτα με τη συνέντευξη του John Lennon, που δεν είχε ξανα-ακουστεί μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει ένα ηχητικό όπου ο Lennon απειλεί να αντικαταστήσει τον Harrison με τον Clapton, μετά την προσωρινή αποχώρηση του κιθαρίστα κατά τα διάρκεια της ηχογράφησης του Let It Be το 1969.

Η ξαφνική αποχώρηση του Harrison, ο οποίος πίστευε ότι τα κομμάτια του δεν εισέπρατταν τόση προσοχή όσο αυτά των Lennon και Paul McCartney, ανησύχησε τους McCartney και Ringo Starr. Ο Lennon, ωστόσο, δεν είχε τα ίδια συναισθήματα και πρότεινε την αντικατάστασή του αμέσως.

Ο Harrison, που είχε φύγει για να επισκεφθεί τη μητέρα του στο Liverpool, επέστρεψε στο στούντιο 6 μέρες μετά.

Η αποκάλυψη του περιστατικού αυτού έρχεται μετά την ακρόαση 120 ωρών άγνωστου μέχρι σήμερα ηχητικού υλικού, αλλά και 50 ωρών βιντεοσκοπημένου υλικού δια χειρός του σκηνοθέτη Michael Lindsay-Hogg, που βρισκόταν στο στούντιο μαζί με τους Beatles κατά την διάρκεια ηχογράφησης του Let It Be.

Τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν στο ντοκιμαντέρ του Peter Jackson για το Disney+ με τίτλο The Beatles: Get Back. Η ταινία εστιάζει στη δημιουργία του Let It Be, ενώ θα περιλαμβάνει και την τελευταία συναυλία του συγκροτήματος στο London’s Savile Row rooftop.

Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να κυκλοφορήσει σε τρία μέρη τον Νοέμβριο (25,26,27 του μήνα), ενώ κάθε ένα από αυτά έχει διάρκεια 2 ωρών περίπου.

Δείτε εδώ το trailer του ντοκιμαντέρ: