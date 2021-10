Τη νέα νομοθεσία που απαγορεύει ουσιαστικά τις αμβλώσεις καταδίκασε η Billie Eilish κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Texas και το φεστιβάλ Austin City Limits 2021.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της η Eilish παραδέχτηκε: «Όταν ψηφίστηκε αυτός ο σκατένιος νόμος, παραλίγο να ακυρώσω τη συναυλία γιατί ήθελα να τιμωρήσω αυτό το γαμημένο μέρος». «Όμως μετά συνειδητοποίησα ότι εσείς παιδιά είστε τα θύματά του και αξίζετε τα πάντα στο κόσμο και πρέπει να τους πούμε να το βουλώσουν» συμπλήρωσε η νεαρή τραγουδίστρια.

Λίγο αργότερα ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο, ενθαρρύνοντας το κοινό να κάνει το ίδιο, φωνάζοντας «Δικό μου το σώμα, δική μου και η επιλογή». Την ίδια ώρα στα video walls εμφανίστηκε το μήνυμα “Bans Off Our Bodies”, που ανήκει σε μια καμπάνια για την ασφαλή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σχετική με την αναπαραγωγή.

Η νέα νομοθεσία του Texas σχετικά με τις αμβλώσεις απαγορεύει την διεξαγωγή τους σε περίπτωση που είναι ανιχνεύσιμη η καρδιακή δραστηριότητα του βρέφους. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις 6 πρώτες εβδομάδες, όταν δηλαδή πολλές γυναίκες μπορεί να μην έχουν καν συνειδητοποιήσει ότι διανύουν το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης τους. Επιπλέον, η νομοθεσία δεν αναγνωρίζει περιπτώσεις εξαίρεσης, όπως αυτές των βιασμών, ενώ όσοι πολίτες πιαστούν να βοηθούν στην διεξαγωγή μιας άμβλωσης θα διώκονται ποινικά.

Η Eilish δεν είναι πρώτη φορά που τοποθετείται επί του ζητήματος, αφού και τον προηγούμενο μήνα είχε αναφερθεί σε αυτό σε μια σειρά από Instagram stories της.

Billie Eilish speaks out against Texas’s new abortion law during her set at Austin City Limits:



“When they made that shit a law, I almost didn't want to do the show, because I wanted to punish this fucking place for allowing that to happen here… My body, my fucking choice!” pic.twitter.com/U84pNYtN7G