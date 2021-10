Από το νέο live album, Bear’s Sonic Journals: Johnny Cash, At The Carousel Ballroom

Ο Johnny Cash υπήρξε κατά τη διάρκεια της καριέρας του μεγάλος fan του Bob Dylan, γεγονός που αποδεικνύεται από τα cover των κομματιών του δεύτερου που παρουσίαζε συχνά στις συναυλίες του. Η τελευταία δισκογραφική κυκλοφορία του Johnny Cash που περιλαμβάνει ένα cover σε κομμάτι του Bob Dylan δεν είναι άλλη από το Bear’s Sonic Journals: Johnny Cash, At The Carousel Ballroom, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου. Στο δίσκο περιλαμβάνεται η διασκευή του “Don’t Think Twice It’s All Right”, από το 1968.

Το “Don’t Think Twice It’s All Right” κυκλοφόρησε το 1963 και συμπεριλαμβανόταν στο δίσκο The Freewheelin του Bob Dylan.

Ο δίσκος Bear’s Sonic Journals: Johnny Cash, At The Carousel Ballroom πρόκειται να κυκλοφορήσει σε διπλό CD και LP format, ενώ σε αυτόν θα συμπεριλαμβάνονται κείμενα του John Cash, γιου του Johnny Cash και άλλων.

Ακούστε εδώ τη διασκευή στο “Don’t Think Twice It’s All Right”: