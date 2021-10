Η Decca Records κυκλοφορεί το soundtrack album του Hans Zimmer για την 25η ταινία του James Bond, No Time To Die.

To soundtrack album συμπεριλαμβάνει και το ομότιτλο τραγούδι της Billie Eilish, το οποίο έγραψε μαζί με τον αδερφό της Finneas, που έφτασε μάλιστα μέχρι και το Νο.1 στα charts της Βρετανίας. H Billie Eilish μπαίνει έτσι στη λίστα με καλλιτέχνες όπως τις Dame Shirley Bassey, Madonna, Adele & το Sam Smith που έχουν τραγουδήσει επίσης για την ταινία.

Στο soundtrack album o Hans Zimmer συνεργάζεται ακόμη με τον Johnny Marr και τον συνθέτη και παραγωγό Steve Mazzaro.

Ακούστε το No Time To Die:

https://hanszimmer.lnk.to/NoTimeToDieGREPR

Η Billie Eilish είναι η νεότερη καλλιτέχνιδα όλων των εποχών που ερμηνεύει τραγούδι ταινίας του James Bond. Το τραγούδι έγραψε μαζί με τον αδερφό και στενό συνεργάτη της, FINNEAS, με τον Stephen Lipson και με τους Hans Zimmer και Matt Dunkley στις ορχηστρικές πινελιές, αλλά και τον Johnny Marr στη κιθάρα.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι η Billie και ο FINNEAS υπογράφουν το δυναμικό τραγούδι για το No Time To Die, το οποίο έχει δημιουργηθεί άψογα για να συνδυαστεί με τη συναισθηματική ιστορία της ταινίας!» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Michael G. Wilson και Barbara Broccoli, παραγωγοί του No Time To Die.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μπόρεσα να συμβάλλω στο τραγούδι μιας ταινίας που αποτελεί μέρος μίας θρυλικής σειράς. Ο James Bond είναι το πιο φοβερό κινηματογραφικό franchise που έχει υπάρξει. Είμαι σοκαρισμένη» δηλώνει η Billie Eilish.

Το No Time To Die σηματοδοτεί την 25η ταινία του James Bond.