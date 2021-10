Το νέο ντουέτο του με τον Stevie Wonder κυκλοφόρησε ο Sir Elton John, με τίτλο “Finish Line”. Το κομμάτι αποτελεί την πρώτη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών από το 1985.

«Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχω κάνει ποτέ» ανέφερε ο Elton John σε συνέντευξή του στον Andrew Watt, ο οποίος υπήρξε και παραγωγός του κομματιού. «Επειδή Α, έχουμε τον Stevie Wonder, και επειδή τον έκανες να ακούγεται και πάλι σαν 17χρονος».

Στο κομμάτι περιλαμβάνονται επίσης φωνητικά από την Sunday Service gospel choir του Kanye West.

Το “Finish Line” είναι το τελευταίο preview του τελευταίου δίσκου του Elton John, The Lockdown Sessions, που περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με τους Lil Nas X (“One Of Me”), Miley Cyrus (“Nothing Else Matters”), Dua Lipa (“Cold Heart”) και Rina Sawayama (“Chosen Family”). Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου.

Ο Elton John πρόσφατα χρειάστηκε να αναβάλει την “Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour” μετά από έναν τραυματισμό στον γοφό. Θα συνεχίσει το 2022 όταν θα έχει αναρρώσει πλήρως.

Ακούστε εδώ το "Finish Line":