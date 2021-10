Οι Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige και Kendrick Lamar πρόκειται να εμφανιστούν στο Halftime Show του Super Bowl 2022.

Το Super Bowl θα πραγματοποιηθεί στο SoFi Stadium του Inglewood στην California, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022. Οι πέντε καλλιτέχνες θα μοιραστούν για πρώτη φορά μαζί τη σκηνή.

Ο Dre, μιλώντας στα κοινωνικά δίκτυα για την εμφάνιση, δήλωσε πως η αυτή θα αποτελέσει την εισαγωγή στη «νέα saga» της καριέρας του.

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που θα μοιραστώ τη σκηνή με τους φίλους μου για το #PepsiHalftime Show» ανέφερε ο ίδιος.

I’m extremely excited to share the stage with my friends for the #PepsiHalftime Show.



This will introduce the next saga of my career…



Bigger and Better than Ever!!!@NBCSports @Pepsi @NFL @RocNation #SBLVI pic.twitter.com/zn1wfJdhp2