Το νέο της κομμάτι μοιράστηκε η Grimes στο Instagram, με τίτλο “Love”. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συνόδευσε το τραγούδι από ένα caption όπου εξηγούσε πως το έγραψε και το ηχογράφησε. «Έγραψα αυτό το κομμάτι αυτήν την εβδομάδα ως απάντηση στην καταπάτηση της ιδιωτικότητάς μου, της κακής διαχείρισης από τον Τύπο, του online μίσους και των παρενοχλήσεων από paparazzi που βίωσα».

Στο “Love” η ίδια τραγουδά: “It fucking sucks to be awake/ Oh Lord I pray my soul to take/ Nobody understands because everything they hate is everything I love”.

Και συνεχίζει: “Every night I tell myself I’d rather die than heed your rage / Go on and say it!/ When you hate me, think it fixes you to break me? / I’ll never fight you back because / Everything you hate Is everything I love”.

Το κομμάτι έρχεται μια μόλις εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της Grimes από τον σύντροφό της, Elon Musk. Το ζευγάρι πρόκειται να μεγαλώσει από κοινού τον γιο τους, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάιο του 2020.

Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβρη, η Grimes ανακοίνωσε πως έβαζε τις τελικές πινελιές στον νέο της δίσκο, το follow-up του Miss Anthropocene.

«Τελειώνω τώρα ένα άλμπουμ, νομίζω πως είναι η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει ποτέ» ανέφερε η Grimes πάνω στον δίσκο.

Δείτε εδώ την ανάρτησή της με το κομμάτι στο Instagram και το Twitter:

