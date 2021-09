Με νέο υλικό και Smiths classics ξεκίνησε τη νέα του βρετανική tour ο Johnny Marr, η οποία ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου στο Leeds. Η tour αποτελεί το run-up της κυκλοφορίας του νέου του διπλού δίσκου με τίτλο Fever Dreams Pts 1-4.

Ανάμεσα στα νέα κομμάτια που ερμήνευσε ο Marr ήταν και το πρώτο single του δίσκου με τίτλο “Spirit, Power And Soul”, αλλά και το “Hideaway Girl”.

O Marr έπαιξε επίσης μερικά από τα κλασικά κομμάτια της δισκογραφίας των Smiths όπως τα “Panic”, “This Charming Man” και “The Headmaster Ritual”, προτού κλείσει το set με το “Bigmouth Strikes Again”.

Δείτε εδώ υλικό από τη συναυλία:

Thank you Leeds. It’s great to be back. Pic @MarkCasci pic.twitter.com/MovdIvZroz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) September 20, 2021

Setlist:

‘Hideaway Girl’

‘Panic’

‘Spirit Power and Soul’ (Live debut)

‘Tenet Time’ (Live debut)

‘New Town Velocity’

‘Rubicon’ (Live debut)

‘Night and Day’ (Live debut)

‘Get the Message’

‘Getting Away With It’

‘The Headmaster Ritual’

‘Sensory Street’ (Live debut)

‘This Charming Man’

‘Walk Into the Sea’

‘Hi Hello’

‘How Soon Is Now?’

‘Armatopia’

‘There Is a Light That Never Goes Out’

‘Easy Money’

Encore:

‘Counter Clock’ (Live debut)

‘Some Girls Are Bigger Than Others’

‘Bigmouth Strikes Again’