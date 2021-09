Την κυκλοφορία ενός solo piano album ανακοίνωσε ο Brian Wilson των Beach Boys. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου από την Decca με τίτλο At My Piano, και περιλαμβάνει διασκευές κομματιών των Beach Boys, όπως τα “Wouldn’t It Be Nice”, “In My Room”, “Don’t Worry Baby”, “California Girls”, “Surf’s Up”, “Good Vibrations”, όπως και το “God Only Knows” που μπορείτε να ακούσετε πιο κάτω.

Σε συνέντευξη τύπου για την κυκλοφορία του, ο Wilson ανέφερε: «Όταν ήμουν 12 ετών είχαμε ένα πιάνο στο σαλόνι μας και έπαιζα κάθε μέρα. Δεν έκανα ποτέ μαθήματα, ήμουν εντελώς αυτοδίδακτος. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει το πιάνο στη ζωή μου. Μου πρόσφερε άνεση, χαρά και ασφάλεια. Έδωσε τροφή στη δημιουργικότητά μου, αλλά και στην ανταγωνιστική μου φύση. Παίζω πιάνο όταν είμαι στενοχωρημένος και όταν είμαι χαρούμενος. Λατρεύω να παίζω σε κοινό, αλλά και μόνος μου. Ειλικρινά, το πιάνο και η μουσική που δημιούργησα πάνω σε αυτό μου έχει σώσει κατά πάσα πιθανότητα τη ζωή».

Το 2020, ο Wilson συμμετείχε στο single της Kesha με τίτλο “Resentment,” έπαιξε ζωντανά τα “Love and Mercy” και “God Only Knows” στο Late Show With Stephen Colbert και εξέδωσε μια επανέκδοση του άλμπουμ του από το 1995 με τίτλο Orange Crate Art. Το τελευταίο solo studio album του είναι το No Pier Pressure του 2015.

At My Piano:

01 God Only Knows

02 In My Room

03 Don’t Worry Baby

04 California Girls

05 The Warmth of the Sun

06 Wouldn’t It Be Nice

07 You Still Believe in Me

08 I Just Wasn’t Made for these Times

09 Sketches of Smile: Our Prayer/Heroes and Villains/Wonderful/Surfs Up

10 Surf’s Up

11 Friends

12 Till I Die

13 Love and Mercy

14 Mt Vernon Farewell

15 Good Vibrations