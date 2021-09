Έφυγε από τη ζωή η Sarah Dash, τραγουδίστρια του R&B συγκροτήματος Labelle. Η Dash ήταν 76 ετών.

«Ήμασταν μαζί onstage μόλις το Σάββατο, ήταν μια τόσο ξεχωριστή στιγμή» ανέφερε η Patti Labelle, επίσης μέλος του συγκροτήματος, σε δήλωσή της στο Billboard.

Γεννημένη το 1945 στο Trenton του New Jersey, η Dash ενώθηκε με τις Nona Hendryx και Patti LaBelle σε ένα doo-wop κουαρτέτο με την Sundray Tucker με το όνομα Τhe Ordettes. Λίγα χρόνια μετά θα γνώριζαν την επιτυχία, αυτή τη φορά ως trio με το όνομα Labelle, αποκτώντας ταυτόχρονα ένα ’60s girl group aesthetic.

Η μεγάλη τους επιτυχία του 1974, “Lady Marmalade”, ηχογραφημένη με τον Allen Toussaint στην Νέα Ορλεάνη, θα τις έφερνε για πρώτη φορά στην κορυφή των μουσικών charts. Οι Labelle θα γίνονταν μάλιστα το πρώτο μαύρο μουσικό συγκρότημα που θα έπαιζε ζωντανά στο Metropolitan Opera House της Νέας Υόρκης.

Μετά τη διάλυση του γκρουπ το 1976, η Dash ξεκίνησε σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας τέσσερα άλμπουμ σε μια δεκαετία. Στη συνέχεια θα γινόταν session τραγουδίστρια, ηχογραφώντας δουλειές με τους O’Jays, Nile Rodgers, the Marshall Tucker Band και David Johansen. Έγραψε επίσης μουσική με τον Keith Richards, συμμετέχοντας σε περιοδείες με τους Rolling Stones. Όταν οι Labelle επανενώθηκαν το 1995 για το “Turn It Out” (για το soundtrack της ταινίας To Wong Foo, Thanks for Everything!) έφτασαν για ακόμη μια φορά στο νούμερο 1 των αμερικανικών charts. Το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε με τις Labelle ήταν το Back to Now του 2008.