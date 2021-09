Σάλο έχουν προκαλέσει τα πρόσφατα tweets της Nicki Minaj, η οποία σε ανάρτησή της υποστήριξε πως το εμβόλιο για την προστασία από τον κορωνοϊό προκαλεί πρήξιμο των όρχεων και ανικανότητα, όπως τη... διαβεβαίωσε ο ξάδερφός της.

«Ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δεν θα κάνει το εμβόλιο γιατί ο φίλος του που το έκανε έμεινε ανίκανος. Οι όρχεις του πρήστηκαν. Ο φίλος του επρόκειτο να παντρευτεί σε μερικές εβδομάδες, τώρα το κορίτσι ακύρωσε τον γάμο. Οπότε προσευχηθείτε και βεβαιωθείτε πως είστε σίγουροι για την απόφασή σας, όχι εκφοβισμένοι» έγραψε η δημοφιλής ράπερ, προκαλώντας την έκπληξη σε πολλούς από τους θαυμαστές της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση της Minaj είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ένα κύμα αντιδράσεων από τους fans της και όχι μόνο, οι οποίοι έσπευσαν να την επιπλήξουν για την ανευθυνότητά της, ενημερώνοντάς την για την αξία των εμβολίων, αλλά και για την πιθανότητα ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει προσβληθεί απλά από ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Η Minaj θέλησε ωστόσο να απαντήσει κάνοντας τα πράγματα χειρότερα: «Είστε έξαλλοι που είμαι ο εαυτός μου; Είστε έξαλλοι που το ίντερνετ δεν μπορεί να με τρομάξει;». Ωστόσο, η ίδια ανήρτησε παλαιότερα tweets στα οποία υποστήριζε πως σκοπεύει να εμβολιαστεί.

Το αντιεμβολιαστικό rant της Minaj έρχεται μία μόλις ημέρα μετά το MET Gala, στο οποίο η ράπερ παρέμεινε έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε επειδή η ίδια δεν είναι εμβολιασμένη. Σε σχετική της δήλωση, μάλιστα, ανέφερε πως αν είναι να κάνει το εμβόλιο, δεν θα είναι για το MET Gala.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied