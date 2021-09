Τον λογαριασμό της στο Instagram διέγραψε η Britney Spears, αφού πρώτα ευχαρίστησε τους fans και τους υποστηρικτές της στην επιτυχημένη πλέον καμπάνια #FreeBritney, που την απελευθέρωσε ουσιαστικά από την επί 13 χρόνια κηδεμονία της από τον πατέρα της Jamie Spears.

Την απόφαση πήρε μόλις μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Sam Asghari, με τον οποίο είναι ζευγάρι τα τελευταία 5 χρόνια.

Η 39χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τα νέα για τον αρραβώνα της μέσα από το Instagram, στο οποίο ανάρτησε ένα βίντεο με την ίδια να φορά και να δείχνει στο κοινό ένα μονόπετρο δαχτυλίδι αναφέροντας στο caption ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει.

Στις 14 Σεπτεμβρίου ο λογαριασμός της διαγράφηκε μετά το ευχαριστήριο μήνυμά της στους #FreeBritney supporters της, ενώ το τελευταίο post σε αυτόν ήταν ένα άρθρο με το θέμα “Infusing education with heart” που περιλάμβανε ένα quote του Oscar Wilde.

Το caption της Spears για το post ανέφερε τα εξής: «Έπρεπε να κάνω repost σε αυτό ώστε να δείτε ολόκληρο το άρθρο! Μεγαλώνοντας σε έναν κόσμο όπου σχεδόν ό,τι έκανα το ήλεγχε κάποιος άλλος…Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει σε ανθρώπους που έχουν μπερδευτεί ή έχουν πέσει θύμα εκμετάλλευσης από το σύστημα. Όχι, δεν είστε μόνοι και όχι, δεν είστε τρελοί Ο κόσμος πρέπει να το ακούσει αυτό πριν να είναι αργά. Περίμενα 13 χρόνια για την ελευθερία μου. Ξανά, team #FreeBritney. Είστε φανταστικοί! Σας αγαπώ πολύ, να σας ευλογεί ο Θεός!».

Ενώ πολλοί fans εικάζουν ότι ο λογαριασμός διαγράφηκε από το ίδιο το Instagram λόγω της φύσης του τελευταίου post, η Spears επιβεβαίωσε ότι ήταν δική της απόφαση, αναφέροντας πως κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τα κοινωνικά δίκτυα για να γιορτάσει τον αρραβώνα της, ενώ επιβεβαίωσε πως θα επιστρέψει σύντομα σε αυτά.

Weird how Britney's Instagram was deleted after this post... 👀 https://t.co/g1LDFJSb70 pic.twitter.com/JfXnqDERUm

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨