Το δεύτερο single του soundtrack τους για το ντοκιμαντέρ Big Bend: The Wild Frontier of Texas έδωσαν στη δημοσιότητα οι Explosions in the Sky. Το κομμάτι ονομάζεται “Flying”, ενώ στο video που το συνοδεύει παρακολουθούμε ένα σμήνος από πουλιά να ίπταται πάνω από τον ουρανό του Texas.

Οι Explosions in the Sky ξεκίνησαν να δουλεύουν το score του Big Bend το 2019 και αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου. Είναι διαθέσιμο επίσης για pre-order.

Ο τελευταίος δίσκος της μπάντας, The Wilderness, κυκλοφόρησε το 2016, ενώ το τελευταίο τους soundtrack ήταν για το Lone Survivor του 2013.

Δείτε εδώ το video για το “Flying”: