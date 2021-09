Ένα νέο project σύλληψης και παραγωγής του ίδιου παρουσίασε ο Tricky, αυτό του Lonely Guest, που θα κυκλοφορήσει στις 22 Οκτωβρίου το πρώτο του άλμπουμ από την False Idols. Στον ομώνυμο δίσκο θα περιλαμβάνονται συνεργασίες με τους Lee “Scratch” Perry, Joe Talbot των Idles και Paul Smith των Maxïmo Park, Marta, Oh Land, Breanna Barbara και άλλους.

Lonely Guest:

01 Lonely Guest [ft. Marta] 02 Pre War Tension [ft. Joe Talbot, Marta and Tricky] 03 Under [ft. Oh Land] 04 Pay My Taxes [ft. Murkage Dave] 05 Atmosphere [ft. Lee “Scratch” Perry, Marta and Tricky] 06 Move Me [ft. Marta] 07 Pipe Dreamz [ft. Rina Mushonga] 08 On a Move [ft. Kway] 09 Christmas Trees [ft. Paul Smith] 10 Big Bang Blues [ft. Breanna Barbara]

Ακούστε εδώ το πρώτο single του δίσκου: