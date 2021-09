Είναι άραγε το “The Only One” το πάντρεμα των Nirvana με τους Oasis;

Το video για το ντεμπούτο single τους έδωσαν στη δημοσιότητα οι Stereotyped, τέσσερις έφηβοι από το Manchester, που φαίνεται πως θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στο μέλλον.

Τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος συναντήθηκαν στο δημοτικό και αμέσως μοιράστηκαν την αμοιβαία του αγάπη για το rock n’ roll, δημιουργώντας τους Stereotyped. Το συγκρότημα ανακάλυψε η Grunge Pop Records, που αμέσως τους υπέγραψε, και τώρα το πρώτο single τους είναι έτοιμο ώστε να συνεχίσει την κληρονομιά της σκηνής του Manchester.

Το συγκρότημα ολοκληρώνει το ντεμπούτο άλμπουμ του με τον παραγωγό Chris Hope (Echo And The Bunnymen, Travis, Pulp, Eagles Of Death Metal) στα Milkshed Studios στο Lancashire της Αγγλίας.

Για το "The Only One" τα μέλη των Stereotyped αναφέρουν χαρακτηριστικά:

- «Πρόκειται για κάποιον που έχει χάσει τον έλεγχο και διαπερνά την κατάθλιψη και δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τον θυμό με τον οποίο αντιμετωπίζει».

Jacob Webb - κιθαρίστας

- «Νομίζω ότι το ''The One One'' είναι ένα μείγμα από τον εναλλακτικό ήχο της δεκαετίας του '90 και μια προσωπική μου επιρροή, από τους My Chemical Romance. Κάθε μέρος του κομματιού γίνεται τεράστιο από το γρύλισμα του ρυθμού του Jacob και το χτυπητό αλλά μελωδικό μπάσο του Keenan. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που δεν θα λειτουργούσε ποτέ χωρίς κανέναν από εμάς. Πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι δείχνει την απόλυτη ενοποίηση της μπάντας».



Spencer McCall - τραγουδιστής/κιθαρίστας

Δείτε εδώ το video για το "The Only One" :