Με ένα νέο μουσικό video και μια playlist γιόρτασαν οι Cranberries τα γενέθλια της Dolores O’Riordan. Η εκλιπούσα frontwoman του συγκροτήματος θα έκλεινε τα 50 της χρόνια στις 6 Σεπτεμβρίου και τα μέλη των Cranberries αποφάσισαν να την τιμήσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύοντας πως δεν ξεχνούν την αδικοχαμένη μουσικό που άφησε την τελευταία της πνοή το 2018 από πνιγμό.

Η playlist με τίτλο“Remembering Dolores” περιλαμβάνει κομμάτια από όλη τη δισκογραφία των Cranberries και είναι διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Το κομμάτι με το οποίο αυτή ανοίγει, το “Never Grow Old” από τον δίσκο Wake Up And Smell The Coffee, θα κλείσει φέτος τον Οκτώβρη τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, γι’ αυτό και η μπάντα μοιράστηκε ένα νέο μουσικό video γι' αυτό, με αρχειακό υλικό που έρχεται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά.

Το video ανοίγει με την O’Riordan να φορά μια ποδιά και πλαστικά γάντια, όσο τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος βρίσκονται πίσω της, και την ίδια να λέει κοιτώντας την κάμερα: «Συγγνώμη που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σας, αλλά όπως βλέπετε έχουμε δουλειά να κάνουμε».

Την περασμένη χρονιά, τα μέλη των Cranberries επανακυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο No Need To Argue σε μια deluxe έκδοση με B-sides και remixes των κομματιών του.

Το νέο video για το Never Grow Old:

Η ανάρτηση του συγκροτήματος στο Facebook: