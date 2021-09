Τη συμμετοχή τους σε μια exclusive συναυλία στη Βρετανία ανακοίνωσαν οι Placebo, οι οποίοι θα είναι headliners στο Bearded Theory’s Spring Gathering στο Catton Hall του Derbyshire, που θα λάβει χώρα από τις 26 μέχρι τις 29 Μαΐου του 2022.

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί με την Patti Smith και τους Flaming Lips, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο κοινό τη νέα του «γαργαλιστική» όπως τα ίδια τα μέλη του την χαρακτήρισαν δουλειά.

Η κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ ανακοινώθηκε τον προηγούμενο Μάιο, ενώ αυτό είναι το 8ο της καριέρας τους. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η tracklist του δίσκου, ο οποίος είναι ο πρώτος που κυκλοφορεί το συγκρότημα μετά από το Loud Like Love του 2013.

