Καρδιακή προσβολή υπέστη ο Tony McCarroll, πρώην drummer και ιδρυτικό μέλος των Oasis, ο οποίος αναρρώνει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έπειτα από την περιπέτεια της υγείας του. Ο 50χρονος μουσικός μοιράστηκε ο ίδιος την είδηση στα social media τη Δευτέρα, ευχαριστώντας τον NHS για τη φροντίδα που του παρέχει.

Ο McCarroll και το επίσης ιδρυτικό μέλος των Oasis και κιθαρίστας, Paul “Bonehead” Arthur, και ο μπασίστας Paul McGuigan ξεκίνησαν να παίζουν μουσική μαζί ως Rain, πριν να γνωρίσουν τους Liam και Noel Gallagher και να επανασυστηθούν στο κοινό ως Oasis. Ο McCarroll έπαιζε drums στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, Definitely Maybe, όπως και στο πρώτο No. 1 single τους, “Some Might Say”, από το LP (What’s the Story) Morning Glory?. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 1995 McCarroll απολύθηκε από τη μπάντα και αντικαταστάθηκε από τον drummer, Alan White.

Η απόλυσή του σύμφωνα με δήλωση του Noel Gallagher αποφασίστηκε λόγω των περιορισμένων μουσικών δυνατοτήτων του. Ο McCarroll στη συνέχεια μήνυσε το συγκρότημα για τη διακοπή παροχής χρημάτων από τα δικαιώματα των δίσκων στους οποίους συμμετείχε, ωστόσο η μεταξύ τους διαμάχη λύθηκε τελικά εξωδικαστικά.

Διαβάστε εδώ την ανάρτηση του Tony McCarroll στο Twitter:

Hi All. Wanted to let you know I was admitted to hospital on Thursday after suffering a heart attack on Wednesday night. I’m not quite out of the woods as yet but just want to give a massive big up to our #NHS We are more than fortunate to have such a service! Thank you!! X 🙏