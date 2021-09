Την κυκλοφορία ενός νέου διπλού δίσκου ανακοίνωσε ο πρώην κιθαρίστας των Smiths, Johnny Marr, που θα τιτλοφορείται Fever Dreams Pts 1-4. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα είναι διαθέσιμο ολόκληρο το διπλό άλμπουμ, ωστόσο στις 15 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το πρώτο μέρος του από τη BMG.

Ο Marr έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το video clip του “Spirit, Power and Soul”, ενός από τα κομμάτια του νέου δίσκου του, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως «κάτι σαν electro soul ύμνο».

Το Fever Dreams Pts 1-4 είναι ο τέταρτος σόλο δίσκος του Marr μετά το The Messenger του 2013, το Playland του 2014 και του Call the Comet του 2018.

Ακολουθεί η tracklist του πρώτου μέρους του δίσκου:

Fever Dreams Pt 1 EP:

01 Spirit, Power and Soul

02 Receiver

03 All These Days

04 Ariel

Δείτε εδώ το video clip του “Spirit, Power and Soul”: