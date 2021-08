40 χρόνια κλείνουμε από αυτό που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ως «το καλύτερο άλμπουμ των Stones τη δεκαετία του ’80».

Στις 27 Αυγούστου 1981 κυκλοφόρησε ένας από τους αγαπημένους δίσκους των Rolling Stones και οι ίδιοι έχουν προγραμματίσει επανακυκλοφορίες σε διάφορα format, για όλα τα γούστα και τα βαλάντια. Το Super Deluxe Box Set, μάλιστα, περιλαμβάνει εννέα ακυκλοφόρητα κομμάτια, μια ζωντανή συναυλία του 1982 και ένα πολυτελές βιβλίο 124 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο.

Θεωρούμενο ως «το καλύτερο άλμπουμ των Stones τη δεκαετία του ’80» το Tattoo You είναι χωρισμένο σε δύο χαρακτηριστικές πλευρές: η πρώτη είναι επικεντρωμένη στον καθαρά rock ’n’ roll ήχο, ενώ η δεύτερη περιέχει μπαλάντες. Τα περισσότερα από τα κομμάτια του ηχογραφηθήκαν μέχρι και προ οκταετίας, όπως τα “Tops” και “Waiting on A Friend” που γράφτηκαν το 1972 κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Goats Head Soup με τον Mick Taylor (και ο οποίος αργότερα ζήτησε να εισπράξει χρήματα από τα δικαιώματα) ενώ οι μόνες νέες συνθέσεις ήταν τα “Neighbours” και “Heaven”. Το άλμπουμ έβγαλε τρία single, αρχικά το “Start Me Up” (ο αρχικός τίτλος ήταν “Never Stop”) και μετά τα “Waiting On A Friend” (το βιντεοκλίπ του οποίου γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη, στο ίδιο ακριβώς σπίτι που είχαν οι Led Zeppelin στο εξώφυλλο του Physical Graffiti) και “Hang Fire”.

Το box set θα βγει στις 22 Οκτωβρίου μέσω των Polydor/Interscope/UMe και, για να μας κρατήσουν ζεστούς, έχουν κάνει ήδη διαθέσιμο ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε τότε, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Πρόκειται για το "Living in the Heart of Love", το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Κι όπως έγραψε και κάποιος fan τους, "μετά από 5 δευτερόλεπτα ακρόασης, αυτό που μπορούμε όλοι να πούμε είναι ότι είναι κομμάτι του Keith Richards".

Όπως είπαμε, αυτή η ειδική επανέκδοση θα είναι διαθέσιμη σε διάφορες μορφές: 180g μαύρο βινύλιο, 2xLP 180g μαύρο βινύλιο, 2xLP 180g διαφανές βινύλιο, 5xLP super deluxe box set, CD, 2xCD, 4xCD super deluxe box set και digital downloads. Και φυσικά, όλες οι εκδόσεις περιλαμβάνουν μια πρόσφατα remastered έκδοση του Tattoo You.

Η πιο πλούσια έκδοση, μάλιστα, έρχεται με το Still Life, ένα live concert άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο στάδιο Wembley το 1982, αλλά και το Lost & Found, μια συλλογή εννέα κομματιών που δεν έχουν ξανακούσει οι fans.

Στο 5xLP box set reissue βρίσκουμε και ένα βιβλίο 124 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο που περιλαμβάνει περισσότερες από 200 σπάνιες φωτογραφίες από recording sessions, όπως στενά κοντινά πλάνα των Mick Jagger και Keith Richards, "εν ώρα εργασίας", αλλά και από την παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος για την προώθηση του Tattoo You. Επιπλέον, το σετ έρχεται με αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον παραγωγό Chris Kimsey και τον φωτογράφο Hubert Kretzschmar.

Τον επόμενο μήνα, οι The Rolling Stones έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν μια περιοδεία στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του No Filter Tour, χωρίς τον ντράμερ Charlie Watts, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 24 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σε σχετική ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε ο ατζέντης του Μπέρντ Ντόχερτυ, ανέφερε: «με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Charlie Watts. Ο Charlie πέθανε ήσυχα σε νοσοκομείο του Λονδίνου έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του».

«Ο Charlie ήταν αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς και επίσης ως μέλος των Rolling Stones ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ της γενιάς του», επεσήμανε. «Ζητούμε ευγενικά να τηρηθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειάς του, των μελών της μπάντας και των στενών φίλων του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», κατέληξε.

Ο Watts είχε υποβληθεί προηγουμένως σε θεραπεία για καρκίνο του λαιμού το 2004.

Ο Charles Robert Watts γεννήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 1941. Ενδιαφέρθηκε για το ντραμς από τον φίλο και γείτονά του Dave Green, ο οποίος είναι τώρα τζαζ μπασίστας.

Ήταν μέλος των Stones από τον Ιανουάριο του 1963.

Μετά την παρθενική τους συναυλία στο Marquee Club στις 12 Ιουλίου του 1962, ο τότε ντράμερ τους έφυγε για άλλες πολιτείες και στα τύμπανα ήρθε αρχικά ο Tony Chapman, πριν το συγκρότημα τον διώξει για χάρη του πιο έμπειρου Charlie Watts, ο οποίος είχε αρκετά χρόνια στο συναυλιακό circuit του Λονδίνου.

Ο Watts είχε παίξει ντραμς σε τοπικές τζαζ μπάντες στα τέλη της δεκαετίας του 1950 πριν ενταχθεί στο συγκρότημα του Alexis Korner, Blues Incorporated, το 1961. Μια νύχτα το 1962, ο Mick Jagger και ο Keith Richards πήγαν σε ένα κλαμπ στο Ealing, στο Δυτικό Λονδίνο, όπου έπαιζαν οι Blues Incorporated. Ο Mick και ο Keith έφυγαν εντυπωσιασμένοι από τον Watts και τους συμπαίκτες του Brian Jones και Ian Stewart, οι οποίοι επίσης μπήκαν στους Rolling Stones.

Συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ τους.

Tattoo You Info

Κυκλοφορία: 27 Αυγούστου 1981

Τα κομμάτια του αυθεντικού άλμπουμ: Start Me Up, Hang Fire, Slave, Little T & A, Black Limousine [Jagger/Richards/Wood], Neighbours, Worried About You, Tops, Heaven, No Use in Crying, Waiting On a Friend

Παραγωγή: Glimmer Twins

Ακούστε εδώ το original άλμπουμ:

Tattoo You 40th Anniversary Reissue 5xLP Super Deluxe Box Set Tracklist:

LP1: Tattoo You: Brand New 2021 Remaster

1. Start Me Up

2. Hang Fire

3. Slave

4. Little T&A

5. Black Limousine

6. Neighbours

7. Worried About You

8. Tops

9. Heaven

10. No Use in Crying

11. Waiting on a Friend

LP2: Lost & Found: Previously Unreleased Tracks

1. Living in the Heart of Love

2. Fiji Jim

3. Troubles A’ Comin

4. Shame Shame Shame

5. Drift Away

6. It’s A Lie

7. Come to the Ball

8. Fast Talking Slow Walking

9. Start Me Up (Early Version)

LP3-5: “Still Life”: Live At Wembley Stadium 1982

1. Under My Thumb

2. When the Whip Comes Down

3. Let’s Spend the Night Together

4. Shattered

5. Neighbours Side

6. Black Limousine

7. Just My Imagination (Running Away With Me)

8. Twenty Flight Rock

9. Going to a Go Go

10. Chantilly Lace

11. Let Me Go

12. Time Is on My Side

13. Beast of Burden

14. Let It Bleed

15. You Can’t Always Get What You Want

16. Band Introductions

17. Little T&A

18. Tumbling Dice

19. She’s So Cold

20. Hang Fire

21. Miss You

22. Honky Tonk Women

23. Brown Sugar

24. Start Me Up

25. Jumpin’ Jack Flash

26. (I Can’t Get No) Satisfaction