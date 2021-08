Πάρτε μια γεύση από το ντεμπούτο τους ως Dark Mark vs. Skeleton Joe

Ο Mark Lanegan και ο Joe Cardamone των The Icarus Line ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ υπό την ονομασία Dark Mark vs. Skeleton Joe. Ο ομώνυμος δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ οι καλλιτέχνες μοιράστηκαν ήδη με το κοινό τους το πρώτο track του LP, με τίτλο "No Justice".

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου για το δίσκο, το project ήρθε ως αποτέλεσμα του σεβασμού που τρέφουν οι δύο καλλιτέχνες προς τη δουλειά του άλλου, αλλά και της ανάγκης τους να ξεφύγουν και να πειραματιστούν πέρα από τα μουσικά είδη στα οποία τους έχουμε συνηθίσει.

Το Dark Mark vs. Skeleton Joe επρόκειτο να κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στο 2021, ωστόσο καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Το LP θα κυκλοφορήσει από την Rare Bird / Kitten Robot Records.

Ακούστε το “No Justice” και δείτε το artwork και την tracklist του δίσκου στον παρακάτω σύνδεσμο.