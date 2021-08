Η βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιός Nanci Griffith, που συνδύασε με μοναδικό τρόπο τη folk και την country, άφησε την τελευταία της πνοή στο Νάσβιλ σε ηλικία 68 ετών. Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Η καριέρα της καλύπτει πέντε δεκαετίες, με κυκλοφορίες 20 άλμπουμ (18 studio, 2 live), συμπεριλαμβανομένου του Other Voices, Other Rooms του 1993, μια συλλογή κλασικών folk τραγουδιών, με συνεργασίες με τους John Prine, Emmylou Harris, Arlo Guthrie και Guy Clark, για την οποία κέρδισε βραβείο Grammy για "Best Contemporary Folk Album".

Η Griffith γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1953, στο Σεγκουίν του Τέξας, αλλά μεγάλωσε στο Austin. Στα 12 της χρόνια είχε ήδη γράψει το πρώτο της τραγούδι και είχε δώσει την πρώτη της συναυλία. Έμπνευσή της αποτέλεσαν καλλιτέχνιδες της country όπως η Loretta Lynn. Στη συνέχεια, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και ξεκίνησε να εργάζεται ως δασκάλα, προτού ασχοληθεί με τη μουσική full-time το 1977. Το 1978, το ντεμπούτο άλμπουμ της Griffith, There’s a Light Beyond These Woods, κέρδισε βραβείο folk σύνθεσης στο Kerrville Folk Festival.

Μετακόμισε στο Νάσβιλ το 1985, γράφοντας τραγούδια για τους Lyle Lovett, Suzy Bogguss, Kathy Mattea, Emmylou Harris και Dolly Parton. Είχε ηχογραφήσει αρκετά σόλο άλμπουμ για την ανεξάρτητη Philo Records πριν πετύχει μια σημαντική συμφωνία με την MCA μετά το άλμπουμ της The Last of the True Believers (1986), το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Country Music Hall of Fame, Kyle Young, χαρακτήρισε "πρότυπο για αυτό που σήμερα ονομάζεται μουσική americana".

Η πρώτη της επιτυχία ήταν η διασκευή του "From a Distance" της Julie Gold, ένα κομμάτι που η Bette Midler ηχογράφησε αργότερα με ακόμη -βέβαια- μεγαλύτερη επιτυχία.

Παρότι δεν είχε ποτέ ένα δικό της μεγάλο ραδιοφωνικό hit, τα τραγούδια που έγραψε ή ερμήνευσε είχαν μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όταν ηχογραφήθηκαν από άλλους. Η εκδοχή της Kathy Mattea στο "Love at the Five and Dime" έφτασε στο Νο. 3 των country charts το 1986 και η Suzy Bogguss είχε ένα top 10 hit το 1991 με το "Outbound Plane", το οποίο η Griffith ηχογράφησε με τον Tom Russell για το άλμπουμ της Little Love Affairs (1998).

Η Griffith βραβεύτηκε με το βραβείο Lifetime Achievement Trailblazer από την Americana Music Association το 2008. Το τελευταίο της άλμπουμ ήταν το Intersection του 2012.