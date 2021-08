Πέρυσι κυκλοφόρησαν το Imploding The Mirage και όπως φαίνεται, η παύση της καραντίνας υπήρξε παραγωγική για τους Killers, μιας και έχουν ήδη έτοιμο τον έβδομο δίσκο τους.

Έτσι, το Pressure Machine κυκλοφορεί σήμερα 13 Αυγούστου από την ΕΜΙ.

Για τη δημιουργία του δίσκου, ο Brandon Flowers δήλωσε: «Όλα μπήκαν σε επιβράδυνση κι ήταν η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που αντιμετώπιζα τη σιωπή. Από αυτή τη σιωπή άνθισε ο δίσκος, γεμάτος με κομμάτια που αλλιώς θα είχαν πνιγεί από τον θόρυβο των δίσκων των Killers».

Επιπλέον, ο δίσκος αυτός θα είναι και πιο προσωπικός για τον Flowers, μιας και επιρροή για αυτόν ήταν τα παιδικά του χρόνια στην πόλη του στη Γιούτα.

Ακούστε εδώ το άλμπουμ:

Εδώ και ολόκληρο το tracklist:

1. ‘West Hills’

2. ‘Quiet Town’

3. ‘Terrible Thing’

4. ‘Cody’

5. ‘Sleepwalker’

6. ‘Runaway Horses’ (featuring Phoebe Bridgers)

7. ‘In The Car Outside’

8. ‘In Another Life’

9. ‘Desperate Things’

10. ‘Pressure Machine’

11. ‘The Getting By’