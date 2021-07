Ακούστε την εκδοχή του frontman των National στο "I'm Waiting For The Man".

Μια συλλογή με διασκευές σε κομμάτια των Velvet Underground πρόκειται να κυκλοφορήσει από το label της Verve (24/9).

Από το I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico είχαμε ακούσει πρόσφατα τo "Run Run Run" από τον Kurt Vile, ενώ τώρα έγινε διαθέσιμη η εκδοχή του Matt Berninger στο "I'm Waiting For The Man".

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον frontman των National να λέει το συγκεκριμένο κομμάτι (το είχε τραγουδήσει στην εκπομπή του Jimmy Fallon πίσω στον Νοέμβριο του 2020), αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτό κυκλοφορεί σε studio εκδοχή.

Ακούτε τον Matt Berninger στο "I'm Waiting For The Man" παρακάτω: