Σε μια νέα tribute εκδοχή θα ηχογραφηθούν τα κομμάτια του εμβληματικού δίσκου των Velvet Underground με τη Nico από το 1967, Velvet Underground & Nico, ή πιο απλά της «Μπανάνας».

Σε αυτή την κυκλοφορία βλέπουμε μια σειρά ηχηρών ονομάτων στα credits όπως οι Michael Stipe, Iggy Pop, St. Vincent, Kurt Vile, Courtney Barnett, Matt Berninger των National, Sharon Van Etten, Angel Olsen, Thurston Moore, Bobby Gillespie και οι Fontaines D.C.

Το I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico όπως θα λέγεται ο tribute δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου από τη Verve.

Μπορείτε να πάρετε μια γεύση ακούγοντας τη διασκευή του Kurt Vile στο "Run Run Run":