Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε η Olivia Rodrigo προκειμένου να συμβάλλει στην καμπάνια παρότρυνσης εμβολιασμού των νέων κατά της Covid-19.

Η 18χρονη ποπ σταρ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden και τον λοιμωξιολόγο Anthony Fauci.

Η Rodrigo έκανε και μια σύντομη δήλωση, λέγοντας πως είναι τιμή της να βοηθήσει στη διάδοση του μηνύματος της σημασίας του εμβολιασμού των νέων.

Η τραγουδίστρια είπε μεταξύ άλλων: «Είναι σημαντικό να συζητάμε με τους φίλους και την οικογένεια, να ενθαρρύνουμε όλους να εμβολιαστούν και όντως να μπαίνουμε σε κάποιο site εμβολιασμού, που μπορεί πλέον να γίνει πιο εύκολα από ποτέ».

Ο Joe Biden με τη σειρά του έγραψε στο Twitter για την επίσκεψη της Olivia Rodrigo: «Η Olivia Rodrigo πέρασε σήμερα από τον Λευκό Οίκο με ένα καθαρό μήνυμα στους νέους: κάντε το εμβόλιο. Είναι ο καλύτερος τρόπος να είστε ασφαλείς εσείς και οι αγαπημένοι σας από τις νέες μεταλλάξεις της Covid-19».

Olivia Rodrigo is stopping by the White House today with a clear message to young people: get vaccinated. It’s the best way to keep yourself and your loved ones safe from the dangerous new COVID-19 variants. Head to https://t.co/4MYpWqXVVo to find a clinic near you.