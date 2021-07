Ένα ντοκιμαντέρ για τον Dr John ετοιμάζεται στο οποίο τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Dan Auerbach των Black Keys, κάνοντας έτσι συγχρόνως και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

Η ταινία δεν έχει ακόμη τίτλο, πάντως την παραγωγή του αναλαμβάνουν οι RadicalMedia και Impact Artist Productions.

Ο ίδιος ο Auerbach δήλωσε σχετικά: «Το ντοκιμαντέρ θα τον συστήσει στον κόσμο με έναν τρόπο που δεν τον έχει ξαναδεί. Ακόμη μαθαίνω πράγματα γι' αυτόν που δε γνώριζα και ελπίζω η ταινία να ρίξει φως στην ιστορία και τη ζωή του Dr John».

Οι δρόμοι του Dan Auerbach και του Dr John, που πέθανε το 2019, είχαν συναντηθεί το 2012 και το άλμπουμ Locked Down του δεύτερου στην οποία ανέλαβε παραγωγή ο πρώτος, αλλά και το 2015 και το ep The Arcs vs. The Inventors.