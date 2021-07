Όπως ξέρουμε, στις 27 Αυγούστου πρόκειται να ακούσουμε τη νέα δισκογραφική δουλειά των Chvrches, Screen Violence.

Ως τώρα είχαμε ακούσει τα singles "He Said She Said" και "How Not To Drown", με τη συμμετοχή του Robert Smith.

Τώρα η μπάντα κυκλοφορεί το τρίτο single της από το Screen Violence με τίτλο "Good Girls".

Το "Good Girls" ήταν το δεύτερο κομμάτι που η Lauren Mayberry έγραψε για τον δίσκο.

Το ακούτε παρακάτω: