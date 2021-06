Αν στο άκουσμα του ονόματος Dee Gees σας έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό κάποια tribute band των Bee Gees...πέσατε σχεδόν μέσα. Κι αυτό γιατί Dee Gees λέγονται οι Foo Fighters όταν αποφασίζουν να παίξουν disco.

Σε περίπτωση που μπερδευτήκατε, οι Foo Fighters βαφτίστηκαν Dee Gees για ένα νέο disco άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν για τη Record Store Day.

Το Hail Satin, όπως θα λέγεται ο δίσκος, ηχογραφήθηκε στο Studio 606 της μπάντας και στην πρώτη πλευρά αυτού θα βρείτε διασκευές σε κομμάτια των Bee Gees (αλλά και του σόλο "Shadow Dancing" του Andy Gibb), ενώ στη δεύτερη πλευρά θα περιλαμβάνονται live εκδοχές τραγουδιών από το Medicine At Midnight των Foo Fighters.

Όσοι θέλουν να φορέσουν παντελόνια καμπάνες και να χορέψουν με τους Dee Gees θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 17 Ιουλίου.

Introducing...the Dee Gees!!!



HAIL SATIN - coming to a local record store & dance party near you July 17th!!! https://t.co/tBmhSkPpMm #RSDDrops #RSD21 @recordstoreday pic.twitter.com/j0g6Kh5jSj