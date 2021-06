Ακούστε το νέο κομμάτι του μουσικού από το ep Liberated/Music for the Movement Vol. 3.

Κυκλοφόρησε το ep Liberated/Music for the Movement Vol. 3, μέρος της σειράς Music for the Movement που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του μαύρου σώματος και της μαύρης εμπειρίας.

Σε αυτό συμμετέχει και ο Kamasi Washington (αλλά και οι Chlöe Bailey, Cordae, Common, μεταξύ άλλων) με ένα νέο κομμάτι με τίτλο "Sun Kissed Child".

Ακούτε το κομμάτι (αλλά και όλο το ep) παρακάτω: