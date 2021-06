Ένα φιλανθρωπικό event πρόκειται να τρέξει για την υποστήριξη του Gig Buddies, μιας βρετανικής πρωτοβουλίας η οποία φέρνει κοντά εθελοντές με άτομα με νευρολογικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο συναυλιών.

Πιο συγκεκριμένα, στη φιλανθρωπική αυτή δράση θα μπορεί κανείς να αποκτήσει σπάνιο mercahndise από μπάντες όπως οι Slowdive, Mogwai, Florence + the Machine, αλλά και οι Radiohead.

Οι τελευταίοι θα δωρίσουν για την περίσταση ένα test pressing του Kid A, του δίσκου τους του 2000.

Το event που θα τρέξει και σε livestreaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 20 Ιουνίου στο Μπρίστολ.

Όσοι πιστοί, προσέλθετε...

This is a raffle.

For one test pressing of the long-playing record Kid A.

Proceeds go to @gigbuddies, and with @idlesband Dev's support as patron, a plethora of nice prizes are on offer. Tickets and the list of prizes are here:https://t.co/QmO21eshat pic.twitter.com/AIfFm2EXeo