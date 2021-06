Όπως ξέρουμε, αναμένουμε νέο δίσκο από τους Cure, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη λεπτομέρειες για το πότε θα κυκλοφορήσει.

Τώρα πάντως μαθαίνουμε από τον Robert Smith (που στο μεταξύ πρόσφατα είπε πως θα ακούσουμε και έναν σόλο noise δίσκο του) πως το επόμενο άλμπουμ των Cure ενδέχεται να είναι και το τελευταίο τους.

Για την ακρίβεια, ο frontman των Cure μίλησε στους Sunday Times μαζί με την Lauren Mayberry των Chvrches που ακούσαμε πρόσφατα να συνεργάζονται στο κομμάτι "How Not To Drown" από τον επερχόμενο δίσκο των δεύτερων.

Ο Robert Smith είπε, λοιπόν, πως αυτό που αναμένεται να ακούσουμε από τους Cure «θα είναι πολύ συναισθηματικό. Είναι 10 χρόνια ζωής φιλτραρισμένα σε κάνα δυο ώρες έντονου ». Για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Δεν μπορώ να σκεφτώ πως θα κάνουμε ποτέ κάτι άλλο».

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Smith κάνει σχετικό σχόλιο, μιας και πριν δυο χρόνια έλεγε στο ΝΜΕ πως νιώθει πως κάθε δίσκος των Cure είναι ο τελευταίος τους, ωστόσο, δεν αποκλείει ποτέ το ενδεχόμενο κάποιας περαιτέρω νέας κυκλοφορίας αν και εφόσον προκύψει ενδιαφέρον υλικό.

Προς το παρόν, αναμένουμε πότε θα ακούσουμε τον δίσκο...