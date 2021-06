Την τέταρτη δισκογραφική δουλειά τους ανακοίνωσαν πως θα κυκλοφορήσουν οι Chvrches.

Έτσι, λοιπόν, το Screen Violence όπως θα λέγεται ο δίσκος θα έρθει στις 27 Αυγούστου από την Glassnote.

Μαζί με την ανακοίνωση, οι Chvrches έκαναν διαθέσιμο ένα νέο single (και δεύτερο για φέτος μετά το "He Said She Said") με τίτλο "How Not To Drown" στο οποίο συναντάμε και τον Robert Smith.

Το ακούτε παρακάτω: