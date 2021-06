Όπως μας υποσχέθηκε μέσα από τα social media της λιγότερες από 24 ώρες πριν από την κυκλοφορία του, η Billie Eilish έδωσε στη δημοσιότητα το νέο single από την επερχόμενη, πολυαναμενόμενη δισκογραφική δουλειά της, Happier Than Ever.

Το "Lost Cause" όπως λέγεται το κομμάτι είναι και το τέταρτο τραγούδι που ακούμε από τον δίσκο μετά τα "My Future", "Therefore I Am" και "Your Power".

Το νέο single συνοδεύει και ένα βίντεο κλιπ, στο οποίο για άλλη μια φορά η Eilish αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία του και σε αυτό τη βλέπουμε να χορεύει με...το crew της (φορώντας, επίσης, Skims, τη σειρά δηλαδή εσωρούχων της Kim Kardashian).

