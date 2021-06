Ο μουσικός έπαιξε μεταξύ άλλων το "Don't Look Back In Anger".

Ο Noel Gallagher μόλις κυκλοφόρησε τη συλλογή Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), ένα greatest hits δηλαδή της μπάντας του, High Flying Birds.

Με αυτή την αφορμή, ο μουσικός εμφανίστηκε στο CBS This Morning για μια συνέντευξη με τον Anthony Mason, στην οποία μίλησε μεταξύ άλλων για την πολλή μουσική που έγραψε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αλλά και για να παίξει ζωντανά τρία κομμάτια: το "We're On Our Way Now", το "Holy Mountain" αλλά και το κλασικό "Don't Look Back In Anger" των Oasis.

Τα βλέπετε όλα παρακάτω: