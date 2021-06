Απ' τον Οκτώβριο του 2019 είχε να ανοίξει τις πόρτες του στον κόσμο για κάποια συναυλία το Irving Plaza στη Νέα Υόρκη, μέχρι το περασμένο Σάββατο (12/6), οπότε και οι Strokes μπήκαν σε αυτό για να παίξουν ζωντανά.

Η εμφάνιση των Strokes πέρα από την πρώτη στο ανακαινισμένο venue εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, είναι και η πρώτη συναυλία σε κλειστό χώρο στη Νέα Υόρκη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας (με κοινό πλήρως εμβολισμένο), ενώ επίσης έγινε για την οικονομική υποστήριξη της υποψήφιας δημάρχου της πόλης Maya Wiley.

Το καλωσόρισμα της βραδιάς έκανε ο κωμικός John Mulaney, ενώ στη σκηνή ανέβηκε επίσης και η Alexandra Ocasio-Cortez.

To σετ των Strokes περιελάμβανε 16 κομμάτια, μεταξύ των οποίων 6 από το ντεμπούτο τους Is This It. Ο Blood Orange έκανε μια guest εμφάνιση, ενώ τον κιθαρίστα της μπάντας Nick Valensi που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί για άγνωστους λόγους, αντικατέστησε ο Steve Schiltz.

Παίρνετε μια γεύση από τη βραδιά παρακάτω: