2 νεκροί και 20 τραυματίες (εκ των οποίων, οι 3 σε κρίσιμη κατάσταση) είναι ο ως τώρα απολογισμός πυροβολισμού που ξέσπασε έξω από rap συναυλία στην πόλη Χάιλια στη Φλόριντα τα ξημερώματα της Κυριακής 30/5.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το πάρκινγκ του El Mula Banquet Hall όπου διεξαγόταν μια συναυλία τοπικών rap ονομάτων όπως ο ABMG Spitta.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ήταν λίγο μετά τις 12μιση τα μεσάνυχτα όταν ένα αμάξι Nissan Pathfinder πλησίασε στο πάρκινγκ και 3 άγνωστοι βγήκαν οπλισμένοι από αυτό, ανοίγοντας πυρά προς το πλήθος που ήταν μαζεμένο εκεί.

H αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων και των τραυματιών, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη και συλλήψεις για τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους μαζικούς πυροβολισμούς που έχουν λάβει χώρα στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ στην πρόσφατη μνήμη.

Watch: Three people pulled up in a white SUV outside a banquet hall in Hialeah, where a concert was being held early Sunday and fired indiscriminately into the crowd before fleeing the scene, the Miami-Dade police said. https://t.co/eiGuDBjaRS pic.twitter.com/XsJfdmYoWm