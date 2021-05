Ένα νέο μήνυμα διαβάζουμε από τον Morrissey στο Morrissey Central και σύμφωνα με αυτό, ο μουσικός έχει προ των πυλών την επόμενη δισκογραφική δουλειά του.

Έτσι, λοιπόν, το 14ο σόλο άλμπουμ του Moz θα έχει τίτλο Bonfire of Teenagers και ολοκληρώθηκε στο Λος Άντζελες.

Ο Morrissey μας προϊδεάζει για τον δίσκο ανεβάζοντας τον πήχη ψηλά: «Ο χειρότερος χρόνος της ζωής μου κλείνει με το καλύτερο άλμπουμ της ζωής μου».

Στο σημείωμα διαβάζουμε ακόμα πως αυτή τη στιγμή ο μουσικός δεν έχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία και «το άλμπουμ είναι διαθέσιμο στην υψηλότερη (ή χαμηλότερη) προσφορά».

Προς το παρόν, πάντως, έχουμε το εξώφυλλο και το tracklist του Bonfire of Teenagers:



Tracklist

1 I AM VERONICA

2 REBELS WITHOUT APPLAUSE

3 KEROUAC'S CRACK

4 HA HA HARLEM

5 I LIVE IN OBLIVION



6 BONFIRE OF TEENAGERS

7 MY FUNERAL

8 DIANA DORS

9 I EX-LOVE YOU

10 SURE ENOUGH, THE TELEPHONE RINGS

11 SAINT IN A STAINED-GLASS WINDOW