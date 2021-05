ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μια νέα βιογραφική ταινία για τη Cher βρίσκεται στα σκαριά, όπως αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από το Twitter.

Το biopic δεν έχει ακόμη τίτλο, πάντως θα έρθει από τη Universal Pictures και στην παραγωγή του, πέρα από την ίδια τη Cher θα βρίσκονται και η Judy Craymer και ο Gary Goetzman, δύο άνθρωποι που βρίσκονταν και πίσω από την παραγωγή του Mamma Mia!.

Όσο για το σενάριο, θα το αναλάβει ο Eric Roth, που έχει υπογράψει επίσης ταινίες όπως το Forrest Gump, το A Star Is Born του 2018 και το The Curious Case of Benjamin Button.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS