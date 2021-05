ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ως non-binary αυτοπροσδιορίζεται πλέον το Demi Lovato, όπως ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Στη σχετική ανάρτηση, το Demi Lovato κάνει το coming out της μέσα από ένα βίντεο, εξηγώντας πως η απόφασή της αυτή αντιπροσωπεύει καλύτερα τη ρευστότητα που νιώθει σχετικά με την έκφραση φύλου.

Το άτομο που τραγουδάει λέει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο: «Αυτό έρχεται μετά από πολλή επούλωση και αναστοχασμό. Ακόμη μαθαίνω και γεννιέμαι και δεν ισχυρίζομαι πως είμαι κάποιο ειδικό ούτε εκπρόσωπο. Το κάνω για εκείνους εκεί έξω που δεν έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν το ποιοι πραγματικά είναι με όσους αγαπούν. Σας παρακαλώ, ζήστε την αλήθεια σας, στέλνω πολλή αγάπη».

Το Demi Lovato υποστηρίζει εδώ και χρόνια την LGBTQ κοινότητα, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι βιάστηκε στην ηλικία των 15 ετών, χάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την παρθενιά του.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo