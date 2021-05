Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε πλέον για την κυκλοφορία του νέου δίσκου της St. Vincent, μιας και το Daddy's Home θα φτάσει στα ακουστικά μας την Παρασκευή 14/5.

Ως τώρα είχαμε ακούσει τα κομμάτια "Pay Your Way In Pain" και "The Melting Of The Sun" και η κατά κόσμον Annie Clarke κυκλοφορεί λίγες μέρες πριν την έλευση του άλμπουμ, ένα ακόμα κομμάτι από αυτό.

Το "Down" συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ που η St. Vincent σκηνοθέτησε μαζί με τον Bill Benz.

Δε χρειάζεται να σας πούμε σε ποια δεκαετία παραπέμπει...