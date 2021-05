Η μουσικός έπαιξε ζωντανά το "Your Power" μαζί με τον αδερφό της Finneas στη μέση του πουθενά.

Καλεσμένη στο Late Night Show με τον Stephen Colbert ήταν η Billie Eilish τη Δευτέρα 10/5.

Η μουσικός έπαιξε σε ένα ερημικό σκηνικό μαζί με τον αδερφό της Finneas το τελευταίο της single "Your Power" που προλογίζει τον πολυαναμενόμενο, δεύτερο δίσκο της Happier Than Ever που θα ακούσουμε στις 30 Ιουλίου.

Πέρα από αυτό, η Eilish μίλησε στον Colbert για το εξώφυλλό της στη βρετανική Vogue, το νέο της φωτογραφικό λεύκωμα, αλλά και το νέο της ξανθό look.

Τα βρίσκετε όλα παρακάτω: